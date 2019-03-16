الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأعلن ناديي العدالة والهداية تأهلهما للدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بداية من الموسم المقبل، عقب فوزهما على ناديي الجيل والشباب في مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب، والتي جمعتهم اليوم السبت على صالة نادي الشباب في الرياض، إذ تمكن نادي العدالة من التغلب على نادي الجيل بنتيجة (30 - 20)، وأستطاع نادي الهداية تحقيق الفوز على نادي الشباب بنتيجة (29 - 17).وستقام المباراة النهائية للبطولة يوم غدٍ الأحد عند تمام الساعة 3:00 عصراً على صالة نادي الشباب بالرياض، وستجمع بين ناديي العدالة والهداية، وسيسبقها عند الساعة 1:30 ظهراً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين ناديي الجيل والشباب.// انتهى //19:00ت م0097