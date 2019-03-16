جيزان 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بعد غد، احتفال جامعة جازان بتخريج أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة في الدفعة الـ14 بالمدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.وبهذه المناسبة ثمن معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عالياً رعاية سمو أمير المنطقة المستمرة لخريجي الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" : إن قرب سموه من الجامعة ودعمه الدائم لها يسهم في المزيد من الإنجازات ويعزز خطواتها نحو المشاركة في صنع مستقبل شباب الوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030 في ظل امتلاكها للكوادر الوطنية المؤهلة.من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيي فقيهي أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج كوكبة من الطلاب والطالبات يمثلون 26 كلية منهم 17 كلية من كليات البنين و24 كلية للبنات، حيث بلغ عدد الخريجين إجمالياً 10184 طالباً وطالبة منهم 3718 من الذكور و6493 من الإناث, مشيراً إلى أن الجامعة تخرج هذا العام 104 من مرحلة الماجستير وعدد 647 طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم في كلية التطبيقات الصناعية ببيش وكلية المجتمع وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.ولفت الانتباه إلى أن جامعة جازان حققت العديد من الإنجازات المتتالية كان من ضمنها حصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، لمدة أربع سنوات، ويعد هذا الانجاز إسهاماً في سيرة الجامعة، واعترافاً بجودة عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية، وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة لتحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة.// انتهى //19:04ت م0098