أبها 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بوادي المنسك والمروج بمدينة أبها بنسبة 100%.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المشروع شمل تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، مؤكداً أن مشروعات السيول ستسهم في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.وأشار إلى أن الأمانة عسير تعمل على تنفيذ حزمة من المشروعات المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف الأمطار.// انتهى //19:14ت م0101