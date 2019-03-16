الصياهد 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأوضح سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة كوسبرت ثمبا خبوشي، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بات مهرجاناً عالمياً يتمنى زيارته الجميع من كل الجنسيات نظير الفعاليات التراثية العالمية التي تضمها أركانه .وأكد خبوشي خلال زيارته فعاليات المهرجان المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض برفقة عائلته، أن المهرجان الذي زاره العام الماضي وزاره في نسخته هذا العام شهد تطوراً ملحوظاً عن الأعوام الماضية، وأصبح كرنفالاً عالمياً وازدادت فيه ثقافته التراثية للأركان التي زارها هذا العام.وبين السفير الجنوب إفريقي أن فعاليات المهرجان جميلة جداً وجذابة وتثقف من يبحثون عن التراث، موضحاً أنه ذهل كثيراً من الناقة (خزامة) المحنطة بطريقة علمية دقيقة في متحف الإبل المقام على هامش المهرجان .وأعرب السفير عن شكره وتقديره اللجان المنظمة للمهرجان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمعلومات الدقيقة والقيمة التي قدمت لهم في كل ركن من أركان المهرجان.// انتهى //19:14ت م0102