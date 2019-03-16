تونس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسعقد مركز جامعة الدول العربية بالعاصمة التونسية اليوم ندوة حول تعزيز دور القيادات الشبابية في صنع القرار في إطار العمل العربي المشترك، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الشبابية العربية .وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز عبد اللطيف عبيد في كلمته الافتتاحية أن شؤون الشباب العربي تدخل في صلب اهتمامات الجامعة العربية التي تسعى إلى تفعيل دوره من اجل تحمل المسؤولية وتعزيز دوره في صنع القرار .وتضمن برنامج الندوة مداخلتين تمحورتا حول موقع المجتمع المدني في إطار العمل العربي المشترك والدور المطلوب للقيادات الشبابية لتفعيل أعمال المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية القادمة.// انتهى //19:16ت م0103