طرابلس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأعلنت السلطات الليبية المختصة فى الجنوب عن ترحليهم عدد من المهاجرين الأفارقة طواعية إلى بلادهم ، و قامت مديرية أمن القرضة الشاطي بالتعاون مع مكتب الهجرة غير الشرعية بترحيل 46 مهاجر غير شرعي إلى مطار تمنهنت تمهيدًا لعودتهم لبلدانهم.وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية في بيان أن ترحيل المهاجرين جرى عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.// انتهى //19:16ت م0104