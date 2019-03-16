صبيا 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأقام المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم, لقاءً مفتوحاً للجاليات, شارك فيه أكثر من 150 شخصاً من مختلف الجاليات.وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي أن اللقاء تضمن العديد من الفقرات الدعوية من إقامة المحاضرات وإلقاء الكلمات والمسابقات والبرامج الثقافية، وتوزيع العديد من المواد الدعوية من كتب ومطويات و(CD)، بهدف تعريفهم بدين الإسلام.وبين أن هذه اللقاءات هي حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام, مشيداً بتعاون الأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة من خلال السماح للعاملين معهم, بحضور هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحساناً وقبولاً من الجاليات.// انتهى //19:20ت م0105