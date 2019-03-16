الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.// يتبع //19:27ت م0107

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ميدان الفروسية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى ـ أيده الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سيف الدين بن سعود، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي.ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عرضاً مرئياً عن الخيل العربية الأصيلة.كما شاهد - أيده الله - استعراضا لبعض فنون ومهارات الخيل.عقب ذلك أديت العرضة السعودية.بعدها انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، وعقب نهاية الشوط، سلم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، كأس المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد فوز الفرس ( مجتاحه ) بالمركز الأول.كما تسلم خادم الحرمين الشريفين، هدية تذكارية من الشركة الراعية لسابقات نادي الفروسية، تشرف بتقديمها النائب الأعلى لقطاع الأعمال رئيس مجموعة الاتصالات السعودية الدكتور طارق عناية.عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.// يتبع //20:58ت م0113

حضر الحفل، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد، وصاحب السمو الامير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //21:01ت م0114