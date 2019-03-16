الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسيقضي المهتمون بالخط العربي من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، أربع ساعات يومياً في تعلم جماليات الخط العربي والتدرب على كتابة 9 أنواع من الخط العربي.وأوضح المدرب في ورشة عمل "جماليات حرف" أحمد العامر أن الورشة تعقد لأربع ساعات يومياً، ويشارك فيها نحو 35 متدرباً في كل يوم من المهتمين بتطوير قدراتهم وتحسين خطهم.وأضاف العامر أن الورشة تهدف إلى تبسيط تعلم أساسيات الخط العربي وتحسينه، ونشر ثقافة وجماليات الخط العربي وإظهار فنونه، وكذلك توجيه المهتمين بتعلم فنون الخط العربي إلى أفضل الأدوات والتقنيات التي تساعدهم على تطوير موهبتهم في الكتابة واستمرارهم في التعلم، كما يتم في نهاية كل ورشة تقديم إهداء للمشاركين بكتابة أسمائهم وعبارات مهداة لهم.وأشار العامر إلى أنه يتم تدريب المشاركين في الورشة على الكتابة في تسعة أنواع من الخط العربي، وهي خط النسخ والثلث والرقعة والديواني والعثماني والكوفي والديواني الجلي والسنبلي، كما يتم تدريبهم على كتابة الحروف المفردة ثم اتصالات الحرف، ثم كتابة الكلمات والسطور.// انتهى //19:46ت م0108