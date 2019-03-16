صبيا 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستواصل فعاليات مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السادسة ، المقام حالياً بساحة بلدية بصبيا، عبر أنشطة وبرامج ثقافية وترفيهية موجهة للأسرة والطفل.وأوضح المنسق الإعلامي للمهرجان نايف زنقوطي أن المهرجان يشتمل على عروض مسرحية وألعاب ترفيهية، كما تم تخصيص العديد من الأجنحة للأسر المنتجة لعرض المنتجات التراثية والشعبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة للزوار والمتسوقين، إضافة إلى العديد من البرامج الثقافية المتنوعة وعروض سيرك بحديقة الحيوانات ومعرض للثعابين وغيرها من العروض.وبين أن المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة صبيا تحت عنوان "صبيا فن" الذي يستمر لمدة 90 يوماً، يأتي ضمن الفعاليات والنشاطات السياحية والترفيهية التي تشهدها محافظة صبيا بما يعود على المنطقة والأهالي والزوار بالخير والمتعة والفائدة.// انتهى //19:51ت م0109