الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ورشة عمل بعنوان "كتابي الأول" تشارك بها يومياً ضمن فعاليات جناح الطفل في معرض الرياض الدولي للكتاب.وتهدف ورشة العمل لتنمية الذكاء اللغوي والاجتماعي للطفل وتطوير الطلاقة اللغوية المندرجة تحت التفكير الإبداعي.وأوضحت المشرفة على الركن لطيفة بنت عبدالرحمن المحفوظ أن الورشة هي انعكاس لتحقيق رسالة موهبة، مشيرة إلى أن الموهوبين والمبدعين هم الرافد الأهم للوطن وازدهاره، حيث يتعلم الطفل كيفية كتابة قصة من خلال تكوين بعض الكلمات.ويحضر الورشة التي تبدأ العاشرة صباحا، وتستمر إلى العاشرة مساء عدد كبير من الأطفال، الذين يعشقون القصص والتأليف، حيث توضع مؤلفاتهم في الركن تشجيعاً لهم، كما تقدم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الهدايا اليومية للأطفال.// انتهى //19:53ت م0110