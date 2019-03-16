الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسحقق العداء السعودي علي الماس الميدالية الذهبية السعودية الأولى في تاريخ البطولات الآسيوية للناشئين عندما أحرز ذهبية سباق 100م في بطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين المقامة حاليا في هونج كونج .وجاء تحقيق العداء السعودي للذهبية بعد تحقيقه زمن 10:56 ثانية كأسرع لاعب آسيوي في النهائيات ومحطماً رقمه السابق الذي حققه في نصف نهائي السباق وهو 10:61 ثانية .وعبر الماس عن سعادته الغامرة بتحقيق الميدالية الذهبية التي تضاف للإنجازات السعودية ، مبدياً سعادته كونها أول ذهبية في تاريخ أم الألعاب السعودية على مستوى الناشئين .وأضاف: الميدالية التي تحققت ستدفعني لبذل المزيد في البطولات المقبلة والوصول للميدالية العالمية التي لا تعتبر صعبة متى ماوجدت الاهتمام الذي وجدته خلال الفترة الماضية من اتحاد ألعاب القوى السعودي برئاسة العميد هادي بن بكر القحطاني والمدير الفني الكابتن سعد شداد والدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية هيئة .من جهته أشار رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى إلى أن هذه الميدالية هي أولى الثمار التي بدأنا نقطفها من خلال الاهتمام بالفئات السنية ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الدعم غير المحدود .// انتهى//20:43ت م0111