الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسشاهد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 اليوم فيلمين سينمائيين من الأفلام السعودية في المسرح الرئيس، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض.تناول الفيلم الأول "القط"، مهارة المرأة في عسير في نقوش "القط" التي تزين البيوت في المنطقة الجنوبية، وتتميز بأدائها فتيات وسيدات المنطقة، وقد حصد الفيلم جائزة المركز الثالث في مهرجان ريغا الدولي للأفلام السياحية عن فئة السياحة الثقافية.وتسلم مخرج الفيلم فيصل شديد العتيبي الجائزة في الحفل الختامي للدورة العاشرة للمهرجان الذي أقيم في عاصمة جمهورية لاتفيا مؤخراً، وشارك في المنافسة على جوائز المهرجان مع 200 فيلم من حول العالم، وأثار فضول الجمهور وضيوف المهرجان للسؤال عن المملكة، خاصة المنطقة الجنوبية المشهورة بالمواقع السياحية والمناخ الجميل، وكذلك ثقافة الإنسان السعودي ومدى اهتمامه بالموروث الثقافي وخاصة فن القط، باعتباره فناً إنسانياً نادراً من نوعه.فيما حكى فيلم "فضيلة أن تكون لا أحد"، قصة شخص مجهول عابر سبيل يركب في سيارة، ويبدأ في سرد تفاصيل حياته، والفيلم من بطولة إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري.وقد أهدى المخرج بدر الحمود هذا الفوز لمركز الملك عبدالعزيز العالمي الحضاري "إثراء" كونه الجهة التي تبنت الفيلم وقدمت له الدعم .يذكر أن فيلم " فضيلة أن تكون لا أحد" حصد في مهرجان دبي السينمائي عام 2016 جائزة أفضل فيلم، كما حقق في مهرجان بيروت السينمائي جائزة لجنة التحكيم الخاصة 2017.// انتهى//21:10ت م0119