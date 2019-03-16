الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم سادس أيام الأشواط الختامية بواقع (22) شوطاً بكار وقعدان في سن "الجذاع"، من مسافة (6) كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرةبين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.وحققت "النويعس" العائدة ملكيتها إلى هجن العاصفة رمز بكار الأشواط المفتوحة، بينما اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "بدران" رمز القعدان، وحقق سعيد أحمد الفلاحي رمز القعدان بـ "خلاب" رمز الأشواط العامة، وحققت "رغد" العائدة ملكيتها إلى المالك سعيد راشد الكتبي رمز البكارللأشواط العامة.// انتهى//21:12ت م0120