عنيزة 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساختتمت أمس حملة " نحن عيونكم" التي نظمتها لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة في مجمع العثيم مول ، وهدفت إلى تحويل قوائم الطلبات بواسطة طريقة برايل.وأفادت رئيس وحدة التوعية باللجنة غدي الخلف، أن الحملة حققت أهدافها من خلال تسليط الضوء على فئة المكفوفين وإدخالهم في الحياة مع أقرانهم الطبيعيين، مشيرة إلى الحملة اشتملت على معرض ضم الكثير من الجهات كمعهد النور للكفيفات ومكتبة تحتوي على أكثر من 50 كتاباً من الكتب التي كتبت بطريقة برايل بالإضافة إلى الجانب التشكيلي وعيش التجربة وهي عبارة عن صناديق يجرب الطفل نفسه بداخلها .// انتهى //21:21ت م0121