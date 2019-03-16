جيزان ٩ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٩م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، معرض " واعد" الذي تنفذه جمعية التوعية بأضرار القات "أمل" وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.وتجول سمو أمير المنطقة والحضور على أقسام المعرض الذي يحكي نشاطات الجمعية والأهداف التوعوية والإرشادية بمخاطر المخدرات من البرامج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها على مدار العام بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار القات الشيخ علي بن شيبان العامري كلمة استعرض من خلالها أهداف الجمعية والخدمات التي تقدمها لخدمة أبناء المنطقة.ونوه بما تجده الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية بالمنطقة من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة امرها.وتناول العامري البرامج التي ستنفذ خلال حملة "واعد" ومنها برامج رؤيتي وداعم وحسن وغيرها من البرامج التعريفه بالجمعية والخدمات التي تقدمها.وتضمن الحفل عدداً من العروض المرئية التي تعرف بالجمعية والنشاطات والبرامج والفعاليات التي تنفذها ، فيما كرم الأمير محمد بن ناصر الجهات الداعمة والمتعاونة مع الجمعية.حضر حفل التدشين وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين.//انتهى//21:48ت م0123