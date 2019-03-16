الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسيعرض مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( سيرة ملك ) المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، شاشة ضخمة موضح عليها قصائد وصور وأهم ما نشر عنه في الإعلام منذ توليه - رحمه الله ـ أول مناصبه.ويشاهد الزوار في الشاشة عدداً قديماً لصحيفة أم القرى أولى الصحف السعودية، نشر فيها قرار اتخذه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- وهو تعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيساً للحرس الوطني.ويعرض الجناح صوراً تعكس اهتماماته – رحمه الله ـ بالفروسية من خلال حضوره لمهرجانات الفروسية، واشتمل الجناح كذلك على 781 أرشيفاً صحفياً لأهم الأخبار والقرارات التي اتخذت في عهده ـ رحمه الله ـ ومن أهم هذه القرارات دخول المرأة كعضو مجلس الشورى والبلديات.ويوجد داخل الجناح أجهزة لوحية تعرض مجلات رقمية تضم 9 مواضيع نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ( الهاشتاق ) جميعها تتحدث عن سيرة الملك عبدالله، وأعماله وإنجازاته، إضافة الى تضمن الجناح صوراً نادرة للملك عبدالله .ويمكن لزائر الجناح الاستماع إلى اللقاءات الإعلامية مع من عاصر عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعمل معه من أمراء و وزراء وقد وفرت باللغة العربية مترجمة إلى الإنجليزية.// انتهى//21:52ت م0124