جازان09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساختتمت اليوم ، فعاليات الملتقى الربيعي الأول الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش، وذلك في قاعة روفانا للاحتفالات بالمركز.وتضمن الملتقى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام العديد من الفعاليات والدورات التدريبية وورش عمل وبرامج نسائية وصحية والترفيهية وثقافية ومسرحية، بالإضافة إلى ركن للأسر المنتجة عرضت فيه العديد من المنتجات من الحرف والأشغال اليدوية والتراثية والعطور والمخمريات والأكلات الشعبية المشهورة في المنطقة.//انتهى//21:52ت م0125