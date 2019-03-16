القاهرة 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة للمسابقة.وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، حقق سيمبا التنزاني فوزا قاتلا على ضيفه فيتا كلوب بنتيجة 2-1، ليتأهل رفقة الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الإفريقي.الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، فيما احتل سيمبا التنزاني المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتأهل رفقة الأهلي إلى الدور المقبل، فيما جاء شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ليودعا المسابقة.//انتهى//21:55ت م0127