ظهران الجنوب 09رجب 1440 هـ الموافق 12مارس 2019 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب غدًا برنامجاً بعنوان "الحي المتعلم" وذلك في مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية بالغيل.وأوضح مدير برنامج الحي المتعلم مفرح حمود الوادعي، أن الحي المتعلم سينفذ 14برنامجاً تستهدف منسوبي التعليم وخاصة شريحة طلاب التعليم العام والمعلمين وقادة المدارس، حاثاً الجميع بأهمية التسجيل والاستفادة من هذه البرامج الهادفة.// انتهى //22:10ت م0128