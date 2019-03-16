تونس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسفاز الترجي الرياضي التونسي على نادي بلاتينيوم الزمبابوي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة جمعتهما اليوم في ملعب ماندافا بمدينة سفيسهافان بزمبابوي لحساب الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات دور المجموعات لمنافسات رابطة أبطال أفريقيا وذلك في المجموعة الثانية.ورفع الترجي الرياضي المتأهل إلى ربع النهائي ومتصدر المجموعة بذلك رصيده الى 14 نقطة فيما تجمد رصيد بلاتينيوم عند نقطتين.// انتهى //22:10ت م0129