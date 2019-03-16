القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم بمدينة أسوان بصعيد مصر فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 1500 شاب عربي وإفريقي لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.وبدأت الفعاليات باحتفالية خاصة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية وعدد من كبار المسئولين والشباب العربي والأفريقي، بهدف إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التحاور خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان الذي يسهم في غد أفضل للشعوب العربية والأفريقية، مشددا على أنه يؤمن بدور الشباب في العمل من أجل بلدانهم.وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية إن القارة تشهد مجموعة كبيرة من التحديات يجب الانتباه لها، مشيدا بدور الشباب العربي والأفريقي نحو التقدم والازدهار.وأشار إلى أن نصيب المنطقة العربية والقارة الإفريقية من هذه الصراعات، ومن هذا التدمير، هو النصيب الأكبر بلا منازع، مطالبا بمواجهة هذه التحديات المعاصرة والتي تسعى لإعلاء النعرات الطائفية والإيديولوجية.من جانبه قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، في كلمته خلال الاحتفالية التهاني للرئيس السيسي بمناسبة تولي مصر لرئاسة الدورة لمنظمة الاتحاد الإفريقي.وقال إن قرار زعماء الاتحاد الإفريقي بوقف كل الصراعات بالقارة بحلول 2020 يشكل التحدي الأكبر، معربا عن تطلعه بتنفيذ أعمال وتطلعات الواردة في الأجندة 2063.وبين أن الشباب العربي والإفريقي يواجه نفس التحديات المشتركة في مخاطر الهجرة وغزو المذاهب الهدامة والإرهاب والشذوذ الفكري والديني.وفيما أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد في كلمته أهمية الرياضة كعنصر أساسي في التقارب بين الشعوب الأفريقية والعربية، مؤكدًا أن الشباب هم المستقبل في هذه القارة، لفتت رئيس مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي الدكتورة سارة أجبور، إلى أن الشباب الأفريقي قادر على تحقيق التنمية الشاملة في قارته السمراء.وتستمر فعاليات الملتقى ثلاثة أيام يناقش خلالها المشاركون مختلف الموضوعات التي تهم الشباب بهدف تعزيز التعاون العربي الإفريقي عبر جلسات وورش عمل ومائدة حوار بين القادة الواعدين من الشباب وكبار صناع القرار والسياسات في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.//انتهى//22:12ت م0130