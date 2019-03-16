بريدة 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستنظم جامعة القصيم غداً ، معرض "طريقي إلى الجامعة"، بمشاركة أكثر من 24 كلية، وذلك في مقر الصالات الرياضية بالمدينة الجامعية ببريدة، حيث يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في المنطقة، وذلك لمدة أسبوع بواقع 3 أيام للطلاب، ويومين للطالبات.ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام خصصت ثلاثة منها للطلاب ويومين للطالبات ، لتعريف الطلاب والطالبات المقبلين على الدراسة الجامعية بآلية قبول المستجدين في الجامعة، وشروطه، وطريقة التقديم والتعريف بالكليات والأقسام والتخصصات المتاحة للقبول في الجامعة للعام الدراسي (1441-1442 هـ)، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب والطالبات في اختيار التخصص الجامعي، وذلك من خلال تعريفهم بطبيعة الدراسة في كل تخصص من التخصصات المتنوعة التي تتم دراستها في كليات الجامعة، وتعريفهم بمجالات العمل المتاحة للخريج في كل كلية، بما يساهم في تقليل الأخطاء التي يقع بها الطلاب والطالبات عند التقديم، حيث يقام هذا المعرض للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، أن المعرض يأتي من منطلق حرص الجامعة على الطلاب المستجدين وذلك من أجل ضمان وصول النسبة العالية منهم إلى التخصص الذي يرغبون دراسته، والتعرف على آلية وطبيعة الدراسة فيه، مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في تقليل الأخطاء التي يقع فيها الطلاب خلال فترة التقديم والتي قد تؤثر على مستقبلهم الدراسي، مبيناً أن جميع الكليات والعمادات المساندة ستشارك في المعرض بأجنحة تعريفية توضح فيها أهداف الكلية وتخصصاتها، وطبيعة الدراسة فيها، والمستقبل الوظيفي والتعليمي الذي ينتظر الخريج منها .//انتهى //22:37ت م0133