الرئيس السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتانيالخرطوم 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستسلم الرئيس السوداني عمر البشير رسالة خطية من نظيره الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة.جاء ذلك لدى استقباله اليوم في الخرطوم مبعوث الرئيس الموريتاني وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد.// انتهى //22:44ت م0134