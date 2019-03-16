سياسي / الرئيس السوداني يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
الرئيس السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني
الخرطوم 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
تسلم الرئيس السوداني عمر البشير رسالة خطية من نظيره الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم في الخرطوم مبعوث الرئيس الموريتاني وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد.
// انتهى //
22:44ت م
0134