الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسكسب فريق النصر مضيفه الوحدة برباعية من دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ، ضمن منافسات المرحلة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل رباعية النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله " سوبر هاتريك " في الدقائق (8) و(58) و(60) و(87).وبهذه النتيجة زاد النصر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بسلم الترتيب ، وبقي الوحدة في المركز السادس بنقاطه الـ36 .// انتهى//22:51ت م0136