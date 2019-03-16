رياضي/ النصر يفوز على الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
كسب فريق النصر مضيفه الوحدة برباعية من دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ، ضمن منافسات المرحلة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
سجل رباعية النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله " سوبر هاتريك " في الدقائق (8) و(58) و(60) و(87).
وبهذه النتيجة زاد النصر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بسلم الترتيب ، وبقي الوحدة في المركز السادس بنقاطه الـ36 .
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22:51ت م
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