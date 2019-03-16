الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساستضافت جلسات المجلس الثقافي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، اليوم، عدداً من المسرحيين، للحديث عن فن المسرح، والتطلعات المأمولة منه، بما يسهم في نقل مسيرة المسرح السعودي وتوثيقها.وطرح المسرحي عبدالعزيز السماعيل في ورقته عدة أسئلة، شارك بها المسرحيين همومهم، كما شارك عشاق المسرح والمهتمين إجاباتها, كما ابتدأ المسرحي فهد ردة ورقته باستعراض تاريخي موجز عن بداية تأسيس المسرح السعودي منذ عهد الراحل أحمد السباعي, داعيًا المهتمين والدارسين والمسرحيين إلى ضرورة توثيق التاريخ المسرحي السعودي.من جهته، عول المسرحي علي الغوينم على المسرح كرافد اقتصادي للوطن, عادًا المسرح إحدى الوجهات السياحية التي يجب الاهتمام بها.// انتهى//23:11ت م0137