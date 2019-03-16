الطائف 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسنفذت جامعة الطائف، ممثلة بوحدة العمل التطوعي ، مؤخراً مبادرة بعنوان "المنقذ الصغير" في سبع مدارس للبنين والبنات ورياض الأطفال.وشارك 51 متطوعاً ومتطوعة من أعضاء الفريق في المبادرة الهادفة إلى شرح مبادئ الإسعافات الأولية لطلاب وطالبات الصفوف الأولى ورياض الأطفال بطريقة تفاعلية يسهل عليهم فهمها، ومن ثمّ تطبيقها بشكل صحيح، إضافة إلى تعليم الطفل سرعة الاستجابة في المواقف الخطرة.وقُدمت من خلال مبادرة "المنقذ الصغير" محاضرة نظرية عن الإسعافات الأولية والتعريف بها وشرح محتويات علب الاسعافات الأولية، وكذلك تطبيق عملي على حالات الاختناق، وضربات الشمس، والكسور وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تقديم عرض مرئي توعوي.وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذه المبادرة 307 طلاب وطالبات، كما بلغ عدد الساعات التطوعية للمشاركين فيها 146 ساعة تطوع.// انتهى //23:57ت م0142