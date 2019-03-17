رياضي / 6 ميداليات للأولمبياد الخاص السعودي في ثاني أيام الألعاب العالمية بأبو ظبي
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
أبو ظبي 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
وَاصِل الأولمبياد الخاص السعودي تميزه في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحصوله على 6 ميداليات " 3ذهبيات وفضية وبرونزيتان "في رفع الأثقال والسباحة ، اليوم في ثاني أيام الدورة .
وحقق لاعب منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لرفع الأثقال حسن الحضريتي 4 ميداليات "3 ذهبيات وفضية واحدة" في منافسات رفع الأثقال، فيما حقق زميله ناصر القحطاني الميدالية البرونزية لنفس المسابقة .
ونال علي القحطاني الميدالية البرونزية في منافسات السباحة بحلوله ثالثاً في المنافسات لمسافة 50 متر .
واحتل مهند المدرع المركز الرابع في منافسات التزلج ، وفي منافسات كرة السلة تغلب المنتخب السعودي على نظيره الفلندي بنتيجة (32-13 ) .
وفِي منافسات البوتشي تغلب رائد العوفي على نظيره اللاعب الصيني ، كما كسب خالد الرويلي نظيره اللاعب الكندي .
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