أبو ظبي 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسوَاصِل الأولمبياد الخاص السعودي تميزه في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحصوله على 6 ميداليات " 3ذهبيات وفضية وبرونزيتان "في رفع الأثقال والسباحة ، اليوم في ثاني أيام الدورة .وحقق لاعب منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لرفع الأثقال حسن الحضريتي 4 ميداليات "3 ذهبيات وفضية واحدة" في منافسات رفع الأثقال، فيما حقق زميله ناصر القحطاني الميدالية البرونزية لنفس المسابقة .ونال علي القحطاني الميدالية البرونزية في منافسات السباحة بحلوله ثالثاً في المنافسات لمسافة 50 متر .واحتل مهند المدرع المركز الرابع في منافسات التزلج ، وفي منافسات كرة السلة تغلب المنتخب السعودي على نظيره الفلندي بنتيجة (32-13 ) .وفِي منافسات البوتشي تغلب رائد العوفي على نظيره اللاعب الصيني ، كما كسب خالد الرويلي نظيره اللاعب الكندي .//انتهى //00:27ت م0143