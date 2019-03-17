واشنطن 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تضامن الولايات المتحدة مع نيوزيلندا إثر الهجمات الإرهابية على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش, جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز .وذكر بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس اليوم ، أن بنس قدم تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي لنائب الرئيس الوزراء النيوزيلندي على ضحايا الهجمات الإرهابية الدنيئة على مسجدين في نيوزيلندا , مؤكداً تعاون الولايات المتحدة في ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة .وطبقا للبيان، أضاف بنس أن "أعمال الكراهية ليس لها مكان في مجتمع نيوزيلندا".// انتهى //01:19ت م0144