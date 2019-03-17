واشنطن 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستأهل السويسري روجيه فيدرر إلى نهائي بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال من الدور نصف النهائي وذلك بسبب إصابة في الركبة.و عانى نادال المصنف الثاني على العالم من إصابة في الركبة اليمنى بعد فوزه على الروسي كارين خاشانوف في دور الثمانية أمس.و كان مقررًا أن يلتقي فيدرر و نادال اليوم في نصف النهائي.و بهذا الانسحاب ضمن فيدرر التأهل للمباراة النهائية دون أن يلعب، وسيلاقي في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي بين النمساوي دومينيك ثيم والكندي ميلوس راونيتش.// انتهى //02:01ت م0145