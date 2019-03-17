الكويت 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسحصل المرشح عبدالله الكندري على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الثالثة، والمرشح بدر الملا على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الثانية، في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي التي أجريت اليوم بنسبة حضور بلغت 42 %.و كان مجلس الأمة قد دعا إلى إجراء انتخابات تكميلية بعد إبطال عضوية النائبين جمعان الحربش و وليد الطبطبائي.// انتهى //03:43ت م0147