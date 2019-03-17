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الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يتوج الأمير سعود بن سلمان بكأس المؤسس
القيادة تهنئ رئيس أيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
المملكة تجدد تأكيدها: الإرهـــــــاب داء عالمــي لا جنسـيـة لــــه ولا ديـن
وصول 4.3 ملايين معتمر وإصدار 4.7 ملايين تأشيرة
خالد الفيصل يفتتح أكبر مهرجان للزهور بالعاصمة المقدسة.. الثلاثاء
أمير الجوف يعيد تشكيل لجنة إصلاح ذات البين
فيصل بن خالد يرعى المنتدى الاقتصادي الأول بالمنطقة الشمالية
إشادة أميركية بإجراءات ديوان المظالم في مراقبة عمل المحاكم الإدارية بدقة
وزير التعليم يطلع على خدمات وخطط «النقل التعليمي» التطويرية
أصحاب السمو الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن
التعليم تتبنى رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر عماده أبناؤنا
طالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يبدعن في استعراض مشروع تخرجهن: «حملة النوموفوبيا»
أسر الأحساء المنتجة تدلف إلى الصناعة عبر بوابة التمور
الحوثيون يتعاملون مع أهالي صنعاء كمحتلين
دول منظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد مساندتها للسودان
رفض جزائري لخارطة طريق بوتفليقة
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