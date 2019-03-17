وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( موقفنا من الإرهاب ) : أصداء العمل الإرهابي في نيوزيلندا ما زالت مستمرة؛ كونه أحدث صدمة عالمية غير متوقعة في دولة كانت أبعد ما تكون عن الإرهاب، ومع ذلك لم يستثنها الإرهابيون بعمل أقل ما يقال عنه إنه بشع بكل المقاييس.دائما ما كانت المملكة تدعو وتحذر من مخاطر الإرهاب على دول العالم وتداعياته، ولم تقف الدعوات المتتالية عند التحذير، بل تجاوزتها إلى الفعل، بدعم لا محدود للمنظمات الدولية والإقليمية، فهي قدمت أكثر من 100 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وأيضا 100 مليون يورو لدعم مجموعة دول الساحل الأفريقي للتنمية ومكافحة الإرهاب، وقبل ذلك تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، واستضافة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005، ودعوتها إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، كل تلك المساهمات بالغة الأهمية في مكافحة الإرهاب الدولي، و تابعت : وأثمرت عن انحسار ظاهرة الإرهاب بشكل واضح، ولكن التعاون الدولي لم يكن بالشكل الذي كنا نتوقعه، رغم أهمية الأمر واستمرارية حدوثه بين فينة وأخرى، كما حدث في نيوزيلندا من دون سابق إنذار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطاب الكراهية والإرهاب، وهو موقف المملكة من قضايا الإرهاب بكل أشكاله وصوره، فالمملكة قامت بأدوار متعددة وما زالت؛ لجعل العالم أكثر أمانا، وعلى دول العالم أن تحذو حذوها، فهي دائما ما تؤكد رفضها وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه، من خلال تعاونها وانضمامها ومساهمتها بفاعلية في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.و ختمت : إن الدور الذي تؤديه المملكة في محاربة التطرف والإرهاب دوليا وإقليميا - نابع من حقيقة أن الإرهاب لم يعد يتحدد بجغرافية أو دولة، بقدر ما أصبح عابرا للحدود في زمن العولمة وعالم الاتصالات، ومن هنا جاءت مبادرات المملكة لدعم المنظمات الأممية والإقليمية في محاربة التطرف والإرهاب.// يتبع //06:02ت م0004