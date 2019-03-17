و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطاب الكراهية.. الخطر الداهم ) : لم يكن تأكيد خادم الحرمين الشريفين في تغريتده تعليقا على حادثة نيوزلندا الإرهابية بأن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، إلا استمرارا للسعي السعودي الحثيث لمكافحة الإرهاب، ومحاربته بكل الطرق والوسائل، وتشديد على الموقف السعودي الواضح تجاه بشاعة الأعمال الإرهابية.و واصلت : ويأتي تشديد الملك سلمان على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لاتقرها الأديان و لا قيم التعايش بين الشعوب، دليلا وثيقا على أن المملكة العربية السعودية، أخذت على عاتقها شعبا وحكومة، مكافحة الكراهية والإرهاب، ونبذها فكريا وعمليا، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى الحذو حذو المملكة في حربها على الإرهاب ودعاته ومتطرفيه ايا كانت أجناسهم وأعراقهم ودياناتهم.// انتهى //06:02ت م0006