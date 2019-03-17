جاكرتا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسلقي حوالي 50 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات مفاجئة و انهيارات أرضية ضربت عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية.و قال المتحدث باسم شرطة بابوا سوريادي دياز:"إن هناك حوالي 50 جثة في المستشفى نتيجة للفيضانات و الانهيارات الأرضية".و أوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو أن المياه بدأت تغمر تسع قرى في جايابورا بعد هطول أمطار غزيرة.و أضاف أن المياه غمرت أكثر من 150 منزلاً في منطقة سينتاني.// انتهى //07:23ت م0007