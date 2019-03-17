عام / مصرع 50 شخصًا جراء فيضانات و انهيارات أرضية في إندونيسيا
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
جاكرتا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
لقي حوالي 50 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات مفاجئة و انهيارات أرضية ضربت عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية.
و قال المتحدث باسم شرطة بابوا سوريادي دياز:"إن هناك حوالي 50 جثة في المستشفى نتيجة للفيضانات و الانهيارات الأرضية".
و أوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو أن المياه بدأت تغمر تسع قرى في جايابورا بعد هطول أمطار غزيرة.
و أضاف أن المياه غمرت أكثر من 150 منزلاً في منطقة سينتاني.
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