طرابلس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود حكومة الوفاق الليبية من أجل عودة الأمن والإستقرارفى العديد من المناطق الغربية وجنوب العاصمة، كما بينت جهود الحكومة من أجل توفير السلع الغذائية لكافة مناطق ليبيا وخاصة المناطق الجنوبية، موضحة "قوافل الخير" المحملة بكافة المواد الغذائية من العاصمة والمدن الغربية للأهالى في الجنوب.ونوهت صحف الأحد بجهود البعثة الأممية للترتيب لعقد الملتقى الجامع ، موضحة أن نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، قامت بزيارات عديدة، للعزيزيةورشفانة ومنطقة الجفارة، واجتمعت مع عدد واسع من من مشايخ، وقيادات قبلية، وعمداء بلديات، وسياسيين، وأعضاء من مجلس النواب، وممثلين عن المجتمع المدني، وعن المرأة.وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة مواصلة قوات الجيش عملياته ضد العصابات الإجرامية التشادية والجماعات الإرهابية في الجنوب.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، أن القمة العربية ستبحث عددًا من الملفات العربية، بينها الملف الليبي، وإيضاحه أن الملف الليبي سيكون حاضرًا بقوة على طاولة المباحثات للقادة العرب.// انتهى //08:44ت م0010