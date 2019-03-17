نجران 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران.وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل، مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.//انتهى//08:56ت م0011