الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب غداً، ورشة عمل مخصصة للنساء بعنوان "تطبيق التفكير التصميمي في التعليم" في مقر المركز بالرياض.وتهدف الورشة لتوضيح مفهوم التفكير التصميمي ومراحل تطبيقه، وعلاقة التفكير التصميمي بغيره من المجالات، المشروعات الطلابية وكيف يمكن تطبيق التفكير التصميمي عليها، عرض تجارب في مجال التفكير التصميمي .وتُقدم الورشة، المدربة المتخصصة في وسائل وتقنيات التعليم أنغام العلوان، وتستهدف المعلمات والقياديات والمشرفات التربويات في قطاع التعليم على مستوى منطقة الرياض, وسيُقدم للمشاركات شهادة حضور بعد انتهاء الورشة .وتأتي هذه الورشة امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، الذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، وفي تطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع الورش التي تُطرح من خلال حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بوابة المركز الإلكترونية www.qiyas.org .// انتهى //09:15ت م0012