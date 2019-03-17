خباش 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسباشرت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم تقديم خدماتها في محافظة خباس بمنطقة نجران لمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".كما تتواجد وحدة متنقلة تابعة للأحوال المدنية في المنطقة في السجن العام للرجال، وذلك لتقديم الخدمة لمدة يومين.يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تشرف على الأعمال الميدانية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.// انتهى //09:46ت م0014