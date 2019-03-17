جدة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستُنظم الكلية التقنية بجدة الأربعاء القادم معرض "تقني وافتخر" في نسخته الثالثة خلال الفترة 13- 16 رجب 1440هـ , وذلك بمجمع الأندلس التجاري .وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن المعرض يأتي امتدادا للنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية, وأسهم خلالها في تعريف المجتمع برسالة التدريب التقني والمهني , مشيراً إلى أن المعرض سيُقدم لزواره هذا العام تحت شعار "حلول تقنية للمجتمع ضمن رؤية المملكة 2030 " حلولاً مبتكرة في الجوانب التقنية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح , ومبتكرات جديدة تساهم في توفير بيئات عمل تقنية احترافية تقلص من تكاليف التشغيل بكفاءة عالية.ولفت السريعي إلى أن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة التدريب التقني والمهني في المجتمع وتنمية الحس الوطني والوعي الفكري لدى النشء وتأصيل مفهوم المهنة والتقنية بمختلف مجالاتها , إلى جانب تعزيز مفاهيم العمل المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية من خلال ما ستقدمه الكلية من دور لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الأقسام المختلفة بالكلية وتنمية الوعي بأهمية دور هذه الفئات في بناء المجتمع.يُذكر أن الكلية التقنية تسعى من خلال هذا المعرض إلى تقديم محتوى نوعي وجديد يشتمل على برامج تنفيذية مثل التوعية في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها والتوعية والتثقيف في مجال المنازل الذكية , والتوعية في مجال القيادة الآمنة والاستخدام الآمن للمركبة والاستشارات في مجال السياحة والفندقة ، إضافة إلى العمل على تعزيز برامج التعاون مع قطاعات الأعمال , كما يتضمن محتوى المعرض إقامة مسابقات تفاعلية تمكن المشاركين مع التفكير الإبداعي واتخاذ القرار.// انتهى //10:02ت م0015