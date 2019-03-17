أرغاب 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسقُتل وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم أحد قادة المسلحين، في انفجارين منفصلين بإقليمي قندهار وهلمند جنوب أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.وقال قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان: "إن أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم قائد شرطة قُتلوا في انفجار بمنطقة أرغاب".وأضاف الجنرال، أن الانفجار وقع الليلة الماضية، وكان شيخ قبلي محلي من بين هؤلاء القتلى.من جهة أخرى، ذكر مكتب حاكم إقليم هلمند في بيان، أن أحد قادة المسلحين، يدعى قدرة الله مجاهد، قُتل في انفجار، وقع الليلة الماضية. غير أن مسؤولاً آخر، ذكر أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار، الذي في مدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند.// انتهى //10:12ت م0017