القاهرة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي أمس بمدينة أسوان بصعيد مصر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 1500 شاب عربي وأفريقي، لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.ونقلت عن الرئيس السيسي تأكيده أن نصيب أفريقيا والمنطقة العربية من الصراعات والتدمير هو الأكبر بلا منازع، مشددًا على أهمية التحاور الذي يسهم في غدٍ أفضل للشعوب العربية والأفريقية.وتحدثت صحف الأحد عن إصابة 15 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات عنيفة اندلعت أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لافتة الانتباه إلى مطالبة السلطة الفلسطينية مجلس الأمن بمنع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.ونوّهت إلى إطلاق السلطات الصحية في محافظة ريمة غرب اليمن، نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بسرعة دعم مواجهة وباء الكوليرا، وإيقاف تفشيه في مناطقها.وتابعت صحف مصر في متفرقات أخرى زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي أمس إلى السودان لإجراء مباحثات تستغرق 3 أيام مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين.// انتهى //10:13ت م0018