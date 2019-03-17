الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنظم المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج، ورشة عمل عن الكادر السعودي وقطاع الألبان والغذاء وتوطين التخصصات المهنية والتقنية، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" واللجنة الوطنية لمنتجي الألبان في المملكة.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية إبراهيم العقيلي أن الورشة تضمنت عدداً من المحاور المهمة في قطاع الألبان، ومن ضمنها مجالات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الألبان، والتحديات التي تواجه القطاع، والحلول الرامية إلى تطوير قطاع الألبان، التي من شأنها ترفع نسبة التوطين فيه، من خلال تقديم حزمة من المقترحات التي تهدف إلى رفع كفاءة الشباب السعودي.وأفاد أن الورشة حضرها عدد من المسؤولين عن قطاع الألبان في المملكة، قدموا آراءً نيرة وقيمة في القطاع، من شأنها أن تسهم في خلق بيئة محفزة ومشجعة للشباب السعودي للالتحاق بقطاع الألبان، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وخططها في رفع نسبة التوطين في شتى المجالات، لافتاً إلى أن المعهد حريص على عرض تجاربه في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع الألبان والأغذية، ومد جسور التعاون مع القطاعات الأخرى، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية وتوظيفية للشباب السعودي في مجال تصنيع الأغذية.ووجه العقيلي الدعوة إلى شركات الغذاء في المملكة لزيارة المعهد والاطلاع على برامج التدريب المقدمة للشباب السعودي، والاستفادة من مخرجات التدريب فيما يصب في تأهيل الكادر السعودي في قطاع صناعة الأغذية.وأشاد حضور الورشة بالنماذج والكفاءات السعودية العاملة والمتدربة في المعهد التقني للألبان والأغذية، مشيرين إلى أن المتدربين في المعهد مصدر فخر واعتزاز، كونهم كفاءات سعودية مميزة في التصنيع الغذائي.// انتهى //10:34ت م0021