إسلام آباد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد القيادة الباكستانية عزمها على دعم جهود السلام في المنطقة وتجنب الدخول في حرب مع الهند.وأخبرت الصحف عن إعلان باكستان عن مقتل عدد من مواطنيها ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.وتطرقت إلى الزلزال الذي ضرب جنوب غرب باكستان أمس بقوة خمس درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأشارت إلى ارتفاع ظاهرة التحريض ضد الإسلام والمسلمين من قبل المتطرفين في الدول الغربية.وتناقلت تصريحات رئيسة وزراء نيوزلندا التي أبدت تضامنها مع الجالية الإسلامية المقيمة في بلادها.// انتهى //10:48ت م0022