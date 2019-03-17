الدوادمي 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث غداً, عدداً من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ /1440هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.وبين مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي, أن البرامج التدريبية التي ستقام في مركز التدريب التربوي، تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين والقيادات التربوية، مشيراً ان البرامج التدريبية تتضمن لقاءً حول بناء الاختبارات، وورش عمل عن جدول المواصفات وبناء الاختبارات، واستراتيجية التفكير الإبداعي، والتقويم المستمر.// انتهى //10:50ت م0023