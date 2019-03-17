رام الله 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العمل الإرهابي في المسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزلندية، وصل إلى ستة شهداء، وستة جرحى، إضافة إلى مفقودين.وسلطت الضوء على مواصلة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد اشتية، مشاوراته مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني.وتحدثت صحف الأحد عن مشاركة دولة فلسطين في المؤتمر العام الـ 24 لاتحاد المحامين العرب، الذي عقد في تونس، تحت عنوان "المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة".وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، هي محاولات لإعاقة العدالة الدولية واستهداف لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف.وتابعت صحف فلسطين تظاهر الآلاف في عدة مدن ألمانية، ضد العنصرية والأحزاب اليمينية، ووقوفهم دقيقة صمت، تحية لأرواح ضحايا الاعتداء الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا أول أمس الجمعة.// انتهى //11:07ت م0026