بغداد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، ردود الفعل العالمية على الجريمة الإرهابية، التي استهدفت المصلين الأبرياء في أحد مساجد نيوزيلندا, مؤكدة أن هذه الجريمة أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أن الإرهاب لا دين ولا وطن.وتابعت صحف الأحد، مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية, واختيار واحد من اثنين, إما نظام الاقتراع الالكتروني إو نظام الاقتراع الورقي، فضلا عن الجدل المتواصل الدائر الآن في الأوساط العراقية حول التعديلات المقترحة على قانون ‏الجنسية العراقية المعروض على مجلس النواب, التي تسمح بتجنيس غير العراقيين من الأجانب، ممن أمضوا سنة واحدة ‏في البلاد.‏ونشرت آراء متباينة لخبراء ومختصين بالشأن القانوني، ومنها آراء لاتجوز منح الجنسية للأجانب بهذه الطريقة, باعتبار أن جميع دول العالم تفرض على طالب التجنس شروطًا محددة من بينها الإقامة المتصلة لمدة طويلة, وأن ‏يكون المتقدم من أصحاب رؤوس الأموال، التي يتعهد بإنفاقها على استثمارات واسعة ونافعة في الدولة التي يرغب الحصول على جنسيتها.وتناولت صحف العراق، سعي الجهات العراقية المختصة لإنجاز مشروع الفيزا والجواز الالكتروني في العراق, والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال في عدد من الدول بالمنطقة.// انتهى //11:13ت م0027