الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسباشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم تقديم خدماتها للرجال في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والمخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.// انتهى //11:53ت م0038