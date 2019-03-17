الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسعقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية, ندوة "شخصيتي بصمتي"؛ للتعريف بإنجازات شخصيات نسائية بارزة والاستفادة من مسيرتهن المهنية وقصص النجاح التي سطرنها، وتحفيز الطالبات على الإبداع وتجاوز التحديات في مسيرتهن العلمية والمهنية.وشارك بالندوة التي أدارتها رئيسة قسم المنتجات في كلية التصاميم والفنون بالجامعة الدكتورة عائشة العيسى، عدد من شخصيات المجتمع المتميزات وهن: أستاذ الطب رئيس واستشاري أمراض وجراحة العيون بكلية الطب في جامعة الملك فيصل الدكتورة سلوى الهزاع، وأستاذ الطب بجامعة الملك سعود في أمراض النساء والولادة وعلاج العقم وطفل الأنابيب عضو مجلس الشورى سابقا الدكتورة زينب أبو طالب، بالإضافة إلى مشاركة الأستاذ المشارك في كلية الحاسب جامعة الملك سعود دكتوراه في هندسة الشبكات والاتصال والذكاء الاصطناعي الموزع الدكتورة هبة كردي، بحضور رئيسة وحدة التوعية الفكرية الدكتورة عفاف نديم, وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات, وذلك في مسرح كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة.واستعرضت المتحدثات مسيرة الإنجاز والنجاح وتحدثن عن عدد من الجوانب الشخصية والمهنية فيها وبعض الصعوبات والعقبات وكيف تغلبن عليها، كما تطرقن إلى أهم المحطات بحياتهن وخطوات مشوار التميز بدءًا من الطفولة والدراسة ثم العمل وحتى رسم بصمة التميز على مختلف المستويات والمجالات.وقد حظيت الندوة بمشاركة الطالبة شريفة الأمير من كلية الحاسب من ذوي الاحتياجات الخاصة, التي تحدثت عن مشوار الكفاح والإصرار والطموح وصولاً إلى النجاح والتفوق رغم جميع التحديات.وتأتي هذه الندوة لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن إمكانات المرأة السعودية وإنجازاتها العلمية والبحثية والعملية.//انتهى//12:05ت م0040