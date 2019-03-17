سكاكا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة سعود بن عقلا العويضة, يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.‏وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فيصل بن نواف برئيس الجمعية وأعضائها، مؤكدًا على تقديم أفضل الخدمات المميزة التي تهم المتقاعدين في جميع الجهات، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها أبناء الوطن من المتقاعدين والمتقاعدات، داعيًا الله لهم بالتوفيق.من جانبه أوضح العويضة أن الجمعية تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وتهدف أيضًا للاستفادة من خدمتهم الطويلة في مجالات مختلفة، وخاصة أصحاب المؤهلات والخبرات بما يعود بالنفع على الوطن.وفي نهاية الاستقبال ‏قدّم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه لأعمال الجمعية, لتواصل أداء رسالتها لخدمة المتقاعدين.//انتهى//12:05ت م0041